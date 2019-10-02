Moskova: Türkiye'nin 'güvenli bölge' açıklamasının ardından bölgeyi yakından izliyoruz

Kremlin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda "güvenli bölge" oluşturma planları üzerinde tek başına hareket edebileceğini açıklamasından sonra Moskova'nın durumu yakından takip etmeye başladığını duyurdu.



Moskova'da açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin kendini savunma hakkı bulunduğunu ancak Suriye'nin toprak bütünlüğünün de korunması gerektiğini dile getirdi.