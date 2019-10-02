Son Dakika Haberleri: Moskova: Türkiye'nin 'güvenli bölge' açıklamasının ardından bölgeyi yakından izliyoruz
Son Dakika Dünya Haber

Moskova: Türkiye'nin 'güvenli bölge' açıklamasının ardından bölgeyi yakından izliyoruz

1 saat önce

Kremlin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda "güvenli bölge" oluşturma planları üzerinde tek başına hareket edebileceğini açıklamasından sonra Moskova'nın durumu yakından takip etmeye başladığını duyurdu.

Moskova: Türkiye'nin 'güvenli bölge' açıklamasının ardından bölgeyi yakından izliyoruz, System.String[]

Kremlin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda "güvenli bölge" oluşturma planları üzerinde tek başına hareket edebileceğini açıklamasından sonra Moskova'nın durumu yakından takip etmeye başladığını duyurdu.


Moskova'da açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin kendini savunma hakkı bulunduğunu ancak Suriye'nin toprak bütünlüğünün de korunması gerektiğini dile getirdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Dmitriy Peskov, Türkiye, Moskova, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fildişi Sahili uyruklu genç kız, Adana'da yakayı ele verdi
Yeni iPhone modelleri 18 Ekim'de Türkiye'de satışa sunulacak Meteoroloji uyardı: Hafta sonu yağış var, sıcaklıklar düşecek Temel Karamollaoğlu'nun ziyaret ettiği Ali Babacan: Malum çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 18:15:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Moskova: Türkiye'nin 'güvenli bölge' açıklamasının ardından bölgeyi yakından izliyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]