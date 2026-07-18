Mostar'ın savaşla yıkılan simgesi bugün milyonları ağırlıyor - Son Dakika
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Mostar'ın savaşla yıkılan simgesi bugün milyonları ağırlıyor

Mostar\'ın savaşla yıkılan simgesi bugün milyonları ağırlıyor
18.07.2026 16:00
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Bosna Hersek'in simgelerinden Mostar Köprüsü, Osmanlı dönemindeki inşasından savaşta yıkılışına ve yeniden ayağa kaldırılışına uzanan hikâyesiyle dikkat çekiyor. Mostar İslam Kültür Merkezi Yöneticisi İrfan Colakovic, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılında savaşın izlerini ve Mostar'ın yeniden doğuşunu anlattı.

"Osmanlı Gerdanlığı" olarak anılan tarihi Mostar Köprüsü'nün savaşta yıkılışını ve yeniden inşa edilmesini anlatan Mostar İslam Kültür Merkezi Yöneticisi İrfan Colakovic, Bosna'nın acılarının hâlâ taze olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgiyi de dile getiren Colakovic, 31 Temmuz-1 Ağustos'ta düzenlenecek Red Bull Cliff Diving World Series için dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri Mostar'a davet etti.

MOSTAR KÖPRÜSÜNÜN HİKÂYESİNİ ANLATTI

"Osmanlı Gerdanlığı" olarak anılan tarihi Mostar Köprüsü, "Kanuni Sultan Süleyman'ın ihtişamını kıyamet gününe kadar bütün insanlığa hatırlatması" dileğiyle 16. yüzyılda inşa edilmişti. Ancak Yugoslavya'nın dağılmasının ardından patlak veren savaşta zümrüt yeşili Neretva'nın sularına gömüldü.

Mostar'ın savaşla yıkılan simgesi bugün milyonları ağırlıyor

SAVAŞIN İZLERİ HÂLÂ SİLİNMEDİ

"Eski Köprü bizim bedenimizin ve ruhumuzun bir parçasıdır" ve "Bizim birçok yaramız hâlâ kanıyor" diyen Mostar İslam Kültür Merkezi Yöneticisi İrfan Colakovic, 11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yıl dönümünde acıları hâlâ taze olan Bosna'nın, savaşın ağır yıkımından bugünün popüler turizm kentine uzanan hikâyesini anlattı.

Mostar'ın savaşla yıkılan simgesi bugün milyonları ağırlıyor

ERDOĞAN'A DUYDUĞU SEVGİYİ DİLE GETİRDİ

Colakovic, "Erdoğan geldiğinde büyük bir evliya, bir sultan bizi ziyarete gelmiş gibi hissettim" sözleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgiyi de dile getirdi.

Mostar'ın savaşla yıkılan simgesi bugün milyonları ağırlıyor

DÜNYAYI MOSTAR'A DAVET ETTİ

Colakovic, 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Red Bull Cliff Diving World Series için dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri Mostar'a davet etti.

Haber: Fulya Omaç

Bosna - Hersek, Srebrenitsa, Osmanlı, Son Dakika

Son Dakika Bosna - Hersek Mostar'ın savaşla yıkılan simgesi bugün milyonları ağırlıyor - Son Dakika

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