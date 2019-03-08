Son Dakika Haberleri: Motogp'de Sezon Başlıyor

Motogp'de Sezon Başlıyor

25 dakika önce

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2019 sezonu, 10 Mart Pazar günü Katar Grand Prix'si ile başlayacak.

Motogp'de Sezon Başlıyor, System.String[]
Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2019 sezonu, 10 Mart Pazar günü Katar Grand Prix'si ile başlayacak.

Katar'ın Losail şehriyle aynı adı taşıyan pistte yapılacak yarış TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.

Uzunluğu 5,4 kilometre olan Losail pistinde sürücüler, 22 tur üzerinden yarışacak.

MotoGP'de 19 yarışa sahne olacak sezon, 17 Kasım'da İspanya'nın Valencia kentinde sona erecek.

2019 takvimi

MotoGP'de 2019 yılı takvimi şöyle:

Grand Prix Pist Tarih
1 KatarUluslararası Losail 10 Mart
2 ArjantinTermas de Rio Hondo31 Mart
3 ABDAmerika14 Nisan
4 İspanyaJerez 5 Mayıs
5 FransaLe Mans 19 Mayıs
6 İtalyaMugello2 Haziran
7 KatalonyaBarcelona-Katalonya16 Haziran
8 Hollanda Assen 30 Haziran
9 AlmanyaSachsenring 7 Temmuz
10 ÇekyaBrno 4 Ağustos
11 AvusturyaSpielberg 11 Ağustos
12 Büyük BritanyaSilverstone25 Ağustos
13 San MarinoUluslararası Misano Marco Simoncelli 15 Eylül
14 Aragon Aragon22 Eylül
15 Tayland Uluslararası Chang 6 Ekim
16 Japonya Twin Ring Motegi 20 Ekim
17 Avustralya Phillip Island 27 Ekim
18 Malezya Uluslararası Sepang 3 Kasım
19 Valencia Ricardo Tormo 17 Kasım

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:51 Kaynak: AA

Katar, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Son 5 Yılda Sorumsuzca Harcamalar Yapıldı Fatih Terim'den Onyekuru'ya: Bencilliği Bırak

Galatasaray, Taiwo Awoniyi'nin Transferi İçin Harekete Geçti Manchester City, Avrupa'dan Men Tehlikesiyle Karşı Karşıya
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 10:16:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motogp'de Sezon Başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]