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MotoGP'de sıradaki durak San Marino - Son Dakika

MotoGP'de sıradaki durak San Marino

16.09.2021 13:57
MotoGP'de sıradaki durak San Marino, System.String[]

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin 14. yarışı İtalya'da koşulacak.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin 14. yarışı İtalya'da koşulacak. Misano Marco Simoncelli Pisti'nde yapılacak yarışta Red Bull sporcusu efsane Marc Marquez bu sezonki ikinci galibiyeti için piste çıkacak. Bir diğer Red Bull sporcusu Jack Miller ise yeniden zirveye çıkmak için mücadele ederken, Deniz Öncü Moto3 kategorisinde ilk zaferi için San Marino GP'de yarışacak.

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan MotoGP 2021 sezonunda heyecan San Marino'ya taşınıyor. MotoGP takviminin 14. yarışında pilotlar Misano Marco Simoncelli Pisti'nde birincilik için yarışacak. 4.2 kilometrelik pistte 27 tur üzerinden gerçekleşecek yarışta, gözler Marc Marquez'in üzerinde olacak. Sonuncusu 2019'da olmak üzere 6 kez MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Marc Marquez, bu sezonki ikinci zaferi için mücadele edecek.

Bu sezon 2 birincilik elde eden Red Bull sporcusu Jack Miller ise yeniden podyumun en üst basamağına çıkmaya çalışacak. İtalya'daki Misano Marco Simoncelli Pisti'nde koşulacak heyecan verici mücadele TSİ 15.00'te başlayacak.

DENİZ ÖNCÜ BİRİNCİLİK PEŞİNDE

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Deniz Öncü de Moto3'teki ilk birinciliğine San Marino GP'de ulaşmaya çalışacak. 17 yaşındaki Red Bull sporcusu Deniz Öncü, Moto3 takviminin 14. yarışında Misano Marco Simoncelli Pisti'nde mücadele edecek. Red Bull KTM Tech3 takımıyla bu sezon bir ikincilik bir de üçüncülük elde eden Deniz Öncü, geçen hafta İspanya'daki yarışı ikinci sırada bitirmeyi başarmıştı. Deniz Öncü'nün zafer aradığı yarış, TSİ 12.00'de başlayacak.

(İHA)

MotoGP'de sıradaki durak San Marino
MotoGP'de sıradaki durak San Marino
MotoGP'de sıradaki durak San Marino

Marco Simoncelli, San Marino, Redbull, MotoGP, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MotoGP'de sıradaki durak San Marino - Son Dakika


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