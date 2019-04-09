Son Dakika Haberleri: Motorcunun Metrelerce Havaya Fırladığı Kazanın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Motorcunun Metrelerce Havaya Fırladığı Kazanın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

1 saat önce

Beşiktaş'ta ters yöne u dönüşü yapan otomobil sürücüsünün motosiklete çarptığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Motorcunun Metrelerce Havaya Fırladığı Kazanın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı, System.String[]
Beşiktaş'ta ters yöne u dönüşü yapan otomobil sürücüsünün motosiklete çarptığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Levent Büyükdere Caddesi'nde ters yöne u dönüşü yapan otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Yolda seyir halindeki motosiklet sürücüsü, aniden u dönüşü yapan otomobile çarptı. Kazanın mobese görüntüleri de ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Radyo Yayın ve İdari Koordinatörü Murat Kazanasmaz'ın twitter hesabından paylaştığı görüntülerde otomobil ters yöne u dönüşü yapıyor. Bu sırada hızla gelen motosiklet sürücüsü, duramayarak otomobile çarpıyor. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlıyor.

Kazada motosiklet sürücüsünün kalça ve omuz kemiğinin kırıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:54 Kaynak: İHA

Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Motosiklet, 3. Sayfa
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