Motorcunun Metrelerce Havaya Fırladığı Kazanın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
1 saat önce
Beşiktaş'ta ters yöne u dönüşü yapan otomobil sürücüsünün motosiklete çarptığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Beşiktaş
'ta ters yöne u dönüşü yapan otomobil sürücüsünün motosiklete çarptığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Levent Büyükdere Caddesi
'nde ters yöne u dönüşü yapan otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Yolda seyir halindeki motosiklet sürücüsü, aniden u dönüşü yapan otomobile çarptı. Kazanın mobese görüntüleri de ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
) Trafik Radyo Yayın ve İdari Koordinatörü Murat Kazanasmaz
'ın twitter hesabından paylaştığı görüntülerde otomobil ters yöne u dönüşü yapıyor. Bu sırada hızla gelen motosiklet sürücüsü, duramayarak otomobile çarpıyor. Motosiklet
sürücüsü çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlıyor.
Kazada motosiklet sürücüsünün kalça ve omuz kemiğinin kırıldığı öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:54 Kaynak: İHA
Adem Ljajic: Eğer Burak Yılmaz Sezon Başında Gelseydi Daha Farklı Olurdu
Beşiktaş 16 Yıl Sonra Bir Maçta 7 Gol Attı
Tümer Metin, Beşiktaş'ın Yeni Hocasının Abdullah Avcı Olacağını İma Etti
Beşiktaş'ta Ljajic İkinci Devre Patladı! 9 Maçta 5 Gol, 7 Assist