Motorcunun Metrelerce Havaya Fırladığı Kazanın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Motorcunun metrelerce havaya fırladığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktıİSTANBUL - Beşiktaş'ta ters yöne 'U' dönüşü yapan otomobil sürücüsünün motosiklete çarptığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:49 Kaynak: İHA
Motorcunun metrelerce havaya fırladığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
İSTANBUL - Beşiktaş
'ta ters yöne 'U' dönüşü yapan otomobil sürücüsünün motosiklete çarptığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Levent Büyükdere Caddesi
'nde ters yöne 'U' dönüşü yapan otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Yolda seyir halindeki motosiklet sürücüsü, aniden 'U' dönüşü yapan otomobile çarptı. Kazanın mobese görüntüleri de ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Trafik Radyo Yayın ve İdari Koordinatörü Murat Kazanasmaz
'ın twitter hesabından paylaştığı görüntülerde otomobil ters yöne 'U' dönüşü yapıyor. Bu sırada hızla gelen motosiklet sürücüsü, duramayarak otomobile çarpıyor. Motosiklet
sürücüsü çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlıyor.
Kazada motosiklet sürücüsünün kalça ve omuz kemiğinin kırıldığı öğrenildi.
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