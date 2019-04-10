Son Dakika Haberleri: Motorcunun Metrelerce Havaya Fırladığı Kazanın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Motorcunun Metrelerce Havaya Fırladığı Kazanın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

11 dakika önce

Motorcunun metrelerce havaya fırladığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktıİSTANBUL - Beşiktaş'ta ters yöne 'U' dönüşü yapan otomobil sürücüsünün motosiklete çarptığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Motorcunun metrelerce havaya fırladığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta ters yöne 'U' dönüşü yapan otomobil sürücüsünün motosiklete çarptığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Levent Büyükdere Caddesi'nde ters yöne 'U' dönüşü yapan otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Yolda seyir halindeki motosiklet sürücüsü, aniden 'U' dönüşü yapan otomobile çarptı. Kazanın mobese görüntüleri de ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Radyo Yayın ve İdari Koordinatörü Murat Kazanasmaz'ın twitter hesabından paylaştığı görüntülerde otomobil ters yöne 'U' dönüşü yapıyor. Bu sırada hızla gelen motosiklet sürücüsü, duramayarak otomobile çarpıyor. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlıyor.
Kazada motosiklet sürücüsünün kalça ve omuz kemiğinin kırıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:49 Kaynak: İHA
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