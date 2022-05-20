Motorunu çalan hırsızlardan kaçmak için taksi çaldı! Kaza yapınca polislere yakalandı - Son Dakika
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Motorunu çalan hırsızlardan kaçmak için taksi çaldı! Kaza yapınca polislere yakalandı

20.05.2022 08:26

Adana'da bıçak zoruyla motorunun çalındığını öne süren adam, şüphelilerden kaçmak için taksi çaldı. Çaldığı araçla polislerden kaçan adam, kaza yapıp polise yakalandı

Adana'da bıçak zoruyla motorunun çalındığını öne süren kişi, motosikletini çalan kişilerden kaçmak için bir ticari taksi çaldı. Çaldığı ticari taksiyle polislerden kaçan kişi bir apartmanın duvarına çarpınca yakalandı. İddiaya göre, Erhan Z.'ye iki kişi bıçak çekerek motosikletini çaldı. Daha sonra bu şüpheliler bıçakla Erhan Z.'yi kovaladı.

APARTMANIN DUVARINA ÇARPTI

Bunun üzerine Erhan Z., bir ticari taksiyi çalarak kaçmaya başladı. Taksinin sürücüsü durumu polise bildirdi. Polis ticari taksiyi görmesi üzerine peşine düştü. Kaçmaya devam eden Erhan Z., bir apartmanın duvarına çarpınca yakalandı.

"CANIMI KURTARMAK İÇİN ÇALDIM"

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Erhan Z.," Motorumu çaldılar, motorumu 2 şahıs çaldı. Canımı kurtarmak için arabayı çaldım." dedi. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp yarası olan Erhan Z., hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin altına gözaltına alınan Erhan Z. polis merkezine götürüldü.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Polis, Adana, Taksi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motorunu çalan hırsızlardan kaçmak için taksi çaldı! Kaza yapınca polislere yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motorunu çalan hırsızlardan kaçmak için taksi çaldı! Kaza yapınca polislere yakalandı - Son Dakika
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