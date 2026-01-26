Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Ocak'ta bir motosikletin çalınmasına ilişkin araştırma yaptı.
Kimliği belirlenen şüpheli E.B. gözaltına alındı. Zanlının evinde çalınan motosiklet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet Hırsızı Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?