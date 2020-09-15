Motosiklet kaldırıma çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Motosiklet kaldırıma çarptı: 2 yaralı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet sürücüsü dengesini kaybedip kaldırıma çarptı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet sürücüsü dengesini kaybedip kaldırıma çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi istikametinden şehir merkezi istikametine giden İsmail K. yönetimindeki 09 BP 852 plakalı motosiklet sürücüsü dengesini kaybedip kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcusu metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken motosiklet sürücüsü İsmail K. kendisine bir aracın arkadan çarptığını iddia etti. - AYDIN
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