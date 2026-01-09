Motosiklet Kazasında Genç Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Motosiklet Kazasında Genç Yaşamını Yitirdi

Motosiklet Kazasında Genç Yaşamını Yitirdi
09.01.2026 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de denize düşen motosiklet sürücüsü Kemal Uğur hastanede hayatını kaybetti.

SARIYER'de motosiklet sürücüsü Kemal Uğur (27) iddiaya göre hakimiyetini kaybettiği motosikletle denize düşerek hayatını kaybetti. Çevredekiler tarafından denizden çıkarılan Kemal Uğur, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 7 Ocak Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında Rumeli Hisarı Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda motosikletiyle ilerleyen Kemal Uğur, bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybettiği motosikletiyle denize düştü. Kemal Uğur, çevredekiler tarafından denizden çıkarılarak ilk müdahalesi yapıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından ağır yaralanan sürücü Kemal Uğur ambulansla Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Motosiklet sürücüsü Kemal Uğur hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde motosiklet sürücüsü Uğur'un sahilde ilerlediği sırada denize düştüğü anlar görülüyor. Uğur'un denize düştğünü fark eden ve o sırada balık tutan vatandaşlar ise panikle etrafa koşuyor

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosiklet Kazasında Genç Yaşamını Yitirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor
İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı
Togg’un 2026 fiyat listesi değişti Togg'un 2026 fiyat listesi değişti

11:27
Çılgın teklif Fenerbahçe, Lookman’ı almaya gidiyor
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
11:21
İlk kez görüntülendi Halep’ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
11:04
Galatasaray mı Fenerbahçe mi İşte Olimpiyat Stadı’nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 12:02:33. #7.11#
SON DAKİKA: Motosiklet Kazasında Genç Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.