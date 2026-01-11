Motosiklet Kulüplerinden Sındırgı'ya Umut Korteji - Son Dakika
Motosiklet Kulüplerinden Sındırgı'ya Umut Korteji

Motosiklet Kulüplerinden Sındırgı\'ya Umut Korteji
11.01.2026 16:35
Akhisar ve Balıkesir motosiklet kulüpleri, Sındırgı'ya destek amacıyla 'umut korteji' düzenledi.

Balıkesir ve Manisa'nın Akhisar ilçesinde faaliyet gösteren motosiklet kulüplerinin üyeleri, 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025'te meydana gelen depremlerden etkilenen Sındırgı ilçesine "umut korteji" düzenledi.

Balıkesir'den 10 Riders Balıkesir Motosiklet Kulübü, Rotasız Motorcular Türkiye ve Karesi Motorlu Arama Kurtarma (KAMAK) kulüpleri ile Akhisar'dan Akhisar Riders Motosiklet Kulübü üyeleri, yağışlı havaya rağmen ilçeye ulaşarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Yaklaşık 150 motosiklet ve 300 katılımcıdan oluşan grubu Cumhuriyet Meydanı'nda karşılayan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, desteklerinden dolayı kulüp başkanlarına teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

10 Riders Balıkesir Motosiklet Kulübü Başkanı Özgür Candar, AA muhabirine, etkinliğin bir gösteri değil, sosyal dayanışma projesi olduğunu söyledi.

Sındırgı halkının yanında olduklarını göstermek istediklerini belirten Candar, "Olumsuz hava koşullarına rağmen motosiklet tutkunları duyarlılığını gösterdi. Akhisar ve Balıkesir'den yola çıkarak Sındırgı'ya ulaştık. Esnafımızdan alışveriş yaparak onlara bir nebze katkı sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Motosiklet tutkunlarından Özgür Gürcan ise depremin ardından yaraları sarmak için harekete geçtiklerini ifade ederek, "Sındırgılı esnafımıza destek olmak için bu turu düzenledik. Motosiklet sevdalıları bizi kırmadı ve büyük bir kalabalıkla ilçemize geldi. Esnafımızı gezerek ve alışveriş yaparak 'yanınızdayız' mesajı veriyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe ailesiyle katılan Aydın Kumcu da Sındırgı halkına motivasyon desteği sağlamak için yola çıktıklarını, ailece bu dayanışmanın bir parçası olduklarını dile getirdi.

İlçe merkezinde esnafı gezerek alışveriş yapan motosikletliler, daha sonra konteyner evleri ziyaret ederek burada yaşayan vatandaşlara hediyeler verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Motosiklet, Balıkesir, Alışveriş, Sındırgı, Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

