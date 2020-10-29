Motosiklet tutkunlarından Cumhuriyet kutlaması - Son Dakika

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde 300 motosiklet tutkunu, ilçede tur atarak Cumhuriyet'in 97'nci yıl dönümünü kutladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) organize ettiği etkinlikle, 300 motosiklet tutkunu belediye binası önünde bir araya geldi. Motosiklet tutkunları daha sonra Türk bayrağı ve marşlar eşliğinde hareket etti. Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de motosiklete binerek konvoya katıldı. Konvoy vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Başkan Şimşek, Cumhuriyetin 97'nci yıl coşkusunu sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde yaşadıklarını belirterek, "TMF'nin katkıları ile bugün çok özel ve anlamlı bir etkinliğe imza attık. Salgın sebebiyle bayramlarımızı coşku ile meydanlarda kutlayamasak da biliyoruz ki bu günler geçecek ve biz yeniden kucaklaşacağız. Birlikte nice cumhuriyetler göreceğiz. Bütün vatandaşlarımızın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tekrardan tebrik ediyor, en içten sevgi ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.