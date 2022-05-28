Motosiklet, yayaya çarptı: 2 ölü - Son Dakika
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Motosiklet, yayaya çarptı: 2 ölü

28.05.2022 08:17

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Tunçkan Serdar Şendur (48) motosikletle yol kenarında yürüyen Enes Özdemir'e (21) çarptı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Tunçkan Serdar Şendur (48) motosikletle yol kenarında yürüyen Enes Özdemir'e (21) çarptı. Kazada, Şendur ve Özdemir yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde, Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Tunçkan Serdar Şendur'un kontrolünü yitirdiği 34 BJT 038 plakalı motosiklet, yol kenarındaki elektrik direğine, ardından da Enes Özdemir'e çarptı. Kazada, Şendur ve Özdemir yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Motosiklet, yayaya çarptı: 2 ölü
Motosiklet, yayaya çarptı: 2 ölü
Motosiklet, yayaya çarptı: 2 ölü
Motosiklet, yayaya çarptı: 2 ölü
Motosiklet, yayaya çarptı: 2 ölü
Motosiklet, yayaya çarptı: 2 ölü
Motosiklet, yayaya çarptı: 2 ölü
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Kaynak: DHA

Enes Özdemir, Sapanca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosiklet, yayaya çarptı: 2 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet, yayaya çarptı: 2 ölü - Son Dakika
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