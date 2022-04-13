Motosiklete çarpan araç sürücüsünün arkadaşı göz yaşlarını tutamadı - Son Dakika
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Motosiklete çarpan araç sürücüsünün arkadaşı göz yaşlarını tutamadı

13.04.2022 19:04

Motosiklete çarpan araç sürücüsünün arkadaşı göz yaşlarını tutamadı Motosiklete çarpan araçtaki genç kız göz yaşları içinde motosiklet sürücüsünün başından ayrılmadı.

Motosiklete çarpan araç sürücüsünün arkadaşı göz yaşlarını tutamadı

ADANA - Motosiklete çarpan araçtaki genç kız göz yaşları içinde motosiklet sürücüsünün başından ayrılmadı.

Adana'nın Kozan ilçesi Saimbeyli caddesinde meydana gelen trafik kazasında 55 AN 808 plakalı otomobil sürücüsü Huri B.yönetiminde olan otomobil ile Mehmet Korkut A. yönetiminde ki 01 AET 937 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza da motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken motosiklete çarpan Huri B. ve yanında bulunan arkadaşı sürücünün başından ayrılmadı. Araç içinde Huri Bal'ın arkadaşı olan bir genç kız ise kazanın etkisiyle gözyaşlarına boğuldu.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri olay yerinde kaza ile ilgili çalışma başlatırken 112 Sağlık Ekipleri kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Korkut A'yı Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı. Vatandaşların kaza sonrası bölgede yoğunluk oluşturması üzerine polis ekipleri kalabalığı anonslar ile dağıttı. Kazada yaralı Mehmet Korkut A'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Motosiklete çarpan araç sürücüsünün arkadaşı göz yaşlarını tutamadı
Motosiklete çarpan araç sürücüsünün arkadaşı göz yaşlarını tutamadı
Motosiklete çarpan araç sürücüsünün arkadaşı göz yaşlarını tutamadı

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Motosiklet, Otomobil, Tragger, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklete çarpan araç sürücüsünün arkadaşı göz yaşlarını tutamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklete çarpan araç sürücüsünün arkadaşı göz yaşlarını tutamadı - Son Dakika
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