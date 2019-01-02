Motosikletle Kamyonete Çarpan Doğan, Öldü
51 dakika önce
HATAY'ın Erzin ilçesinde arıza nedeniyle yol kenarına park edilen kamyonete Doğan Eybek'in (18) kullandığı motosiklet çarptı.
HATAY'ın Erzin
ilçesinde arıza nedeniyle yol kenarına park edilen kamyonete Doğan Eybek'in (18) kullandığı motosiklet çarptı. Kazada ağır yaralanan Eybek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hürriyet Mahallesi
İstasyon Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun yakınlarında arızalanan 27 KC 881 plakalı kamyonetin sürücüsü yolun sağ tarafına park etti. Ancak Doğan Eybek'in kullandığı plakasız motosiklet, kamyonete çarptı. Kazada Doğan Eybek, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Eybek, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, gencin cenazesi Stat Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:00 Kaynak: DHA
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