Son Dakika Haberleri: Motosikletle Otomobilin Çarpışma Anı Kamerada

Motosikletle Otomobilin Çarpışma Anı Kamerada

16 dakika önce

Karaman'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Motosikletle Otomobilin Çarpışma Anı Kamerada, System.String[]
Karaman'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Muhammet İkbal Öztürk (18) yönetimindeki 70 HC 798 plakalı motosiklet, Gazidükkan Mahallesi Kenzi Caddesi'nde Salih Ünver (40) idaresindeki 70 BA 063 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Öztürk ile motosiklette bulunan Osman Demir (14) yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anı, bölgedeki bir evin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde ara yoldan caddeye çıkan otomobilin, cadde üzerinde ilerleyen motosiklete çarpması yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:02 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump: Zorunda Kalırsak Suriye'ye Çok Hızlı Geri Gelebiliriz Yıkım Çalışması Yapılan Üniversite Binası Çöktü, Ortalık Savaş Alanına Döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Hal Yasası İle Gıda Fiyatlarındaki Artışın Önüne Geçileceğini Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'nin Skandal Toplantısıyla İlgili İlk Kez Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 22:18:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosikletle Otomobilin Çarpışma Anı Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]