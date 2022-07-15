İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü ve yanındaki eşi Özlem Türk 'ün (44) yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler, Bor Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kamyon sürücüsü M.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Altunhisar, Niğde, Bor, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosikletle seyahat eden çift feci şekilde can verdi! Kamyon şoförü gözaltında - Son Dakika

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