Motosikletle seyahat eden çift feci şekilde can verdi! Kamyon şoförü gözaltında - Son Dakika
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Motosikletle seyahat eden çift feci şekilde can verdi! Kamyon şoförü gözaltında

15.07.2022 19:39

Niğde'nin Bor ilçesinde motosikletleriyle ilerleyen karı koca, kamyonla çarpışmalarının ardından yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü M.A. gözaltına alındı. Cenazeler, Bor Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Niğde'nin Bor ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletteki karı koca hayatını kaybetti. M.A. idaresindeki 51 BL 558 plakalı kamyon, Altunhisar Kavşağı'nda, Hikmet Türk'ün (48) kullandığı motosikletle çarpıştı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü ve yanındaki eşi Özlem Türk'ün (44) yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler, Bor Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kamyon sürücüsü M.A. gözaltına alındı.

Kamyon ile çarpışan motosikletteki karı koca hayatını kaybetti
Kamyon ile çarpışan motosikletteki karı koca hayatını kaybetti
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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Altunhisar, Niğde, Bor, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletle seyahat eden çift feci şekilde can verdi! Kamyon şoförü gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikletle seyahat eden çift feci şekilde can verdi! Kamyon şoförü gözaltında - Son Dakika
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