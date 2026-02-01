Motosikletli Akrobat Trafiği Tehdit Etti

Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tünel çıkışı Arnavutköy istikameti mevkiinde bir motosiklet sürücüsü, yağışlı havaya rağmen orta şeritte düşük hızla ilerleyerek akrobatik hareketler yaptı. Tehlikeli anlar trafikteki başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli mevkiinde gerçekleşti. Bir motosiklet sürücüsü, yağışlı havada ıslanan yolda, dengesiz şekilde ilerleyerek akrobatik hareketler yaptı. Hem kendisinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye sokan sürücünün o anları, aynı güzergahta seyreden diğer araç sürücülerinin kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL