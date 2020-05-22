Motosikletli hırsız yakalandı - Son Dakika

MERSİN'in Silifke ilçesinde park halindeki otomobilden para ve kredi kartı bulunan cüzdan ile el çantasını çalan motosikletli şüpheli yakalandı.

Atayurt Mahallesi'nde çilek tarlası yakınına park edilen otomobilden para ve kredi kartı bulunan cüzdan ile el çantası çalındı. Araç sahibinin ihbarı üzerine Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgedeki tarım işçileri, çevrede motosikletli bir kişinin dolaştığını söyledi. Ekipler, araçtan hırsızlık olayından sabıkası bulunan kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı.

İsmi açıklanmayan şüpheli, sorgusunda suçunu itiraf etti. Şüphelinin çaldığı cüzdan ve el çantası da bulunarak araç sahibine teslim edildi.

Sorgusu tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede kontrol şartı ile serbest bırakıldı.