Motosikletli kuryeye talep artınca, kadınlar sahaya indi - Son Dakika

Motosikletli kuryeye talep artınca, kadınlar sahaya indi

24.11.2020 08:50
Motosikletli kuryeye talep artınca, kadınlar sahaya indi, System.String[]

KORONAVİRÜS sürecinde, motosikletli kuryelere 3 kat fazla ihtiyaç duyulunca kurye dernekleri talebe yetişmekte zorlandı.

KORONAVİRÜS sürecinde, motosikletli kuryelere 3 kat fazla ihtiyaç duyulunca kurye dernekleri talebe yetişmekte zorlandı. Motosikletli kurye ihtiyacı dolayısıyla kadınlar da sahaya inip çalışmaya başladı. Antalya'da çalışan 35 kadın motosikletli kuryeden İlknur Köksal (49), zor çalışma şartlarına aldırmadan iki teker üzerinde gece gündüz demeden siparişleri müşterilere ulaştırmak için çabalıyor.

Koronavirüs salgınıyla birlikte Türkiye genelinde motosikletli kurye ihtiyacı 3 kat arttı. Yeni normalleşme adımlarıyla birlikte yükleri hafiflese de özellikle kasım ayındaki alışveriş indirimleri ve yeni koronavirüs tedbirleri nedeniyle tekrar motosikletli kuryelere ihtiyaç arttı. Salgın, hastalık demeden gece gündüz iki teker üzerinde çalışan motosikletli kuryelere ihtiyaçtan dolayı dernekler işletmecilerin kurye ihtiyacına yetişmekte zorlanmaya başladı.

Son dönemde gözde bir meslek haline gelen motosikletli kurye iş ilanlarına kadınlar da başvuru yapmaya başladı. Antalya'da yaklaşık 35 kadın motosikletli kuryeden biri olan İlknur Köksal da iki tekerleğin üstünde gece gündüz çalışmaya başladı. Günde ortalama 10 saat çalıştığını belirten Köksal, paket servisi götürdüğünde müşterilerin şaşırdığını anlattı. İlk defa kadın motosikletli kurye gördükleri için müşterilerin memnun kaldıklarını aktaran İlknur Köksal, kadınların da her iş kolunda var olabileceğini söyledi.'GÜZEL YORUMLAR ALIYORUM'İlknur Köksal, asıl mesleği çiçekçilik olmasına rağmen koronavirüs nedeniyle işleri iyiye gitmeyince yeni iş arayışına girdiğini anlattı. Son dönemde en gözde mesleklerden birinin motosikletli kuryelik olduğunu öğrendiğince 2 ay önce A2 ehliyeti aldığını belirten Köksal, 1 ay önce motosikletli kurye işine başladığını söyledi. Kadın olduğu için trafikte zaman zaman zorluklar yaşadığını anlatan İlknur Köksal, "Trafikte bazen kötü olaylarla karşılaşabiliyorum. Kadın motosikletli kurye görenler, fiili ya da sözlü tacizde bulunabiliyor. Tabi görüp takdir eden de var. Müşteriler şaşırmakla beraber aslında kadın motosikletli kurye gördüğünde memnun oluyor. Bu işi yaptığım için gurur duyduklarını söylüyorlar. Güzel yorumlar alıyorum. Siparişi getirdiğimde bazen beni iş yeri sahibi diye düşünenler olabiliyor. Gece yarısı çalıştığımda benim için endişelenen ve dikkatli olmamı isteyen müşteriler de oluyor" dedi.'BU SEKTÖRDE BAŞARILI OLABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'Motosikletli kuryeye yoğun talep olduğu için bu işe devam etmeyi düşündüğünü anlatan İlknur Köksal, "Tanıdığım birçok kadın da motosikletli kuryelik yapabiliyor. Hepimiz de işimizden memnunuz. Bu sektörde de kadınların başarılı olabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.'KADINLARIN HER ALANDA ÇALIŞMASINI DESTEKLİYORUM'Müşteri Serap Sayla (33), çiğ köfte siparişi verdiğini ve motosikletli kuryenin kadın olduğunu görünce şaşırdığını anlattı. Sayla, "Siparişimi kadın kurye arkadaş getirdi. Kadınların her alanda çalışmasını destekliyorum. Her alanda daha başarılı olacağını düşünüyorum. Gayet güler yüzlüydü ve siparişim hızlı bir şekilde geldi" dedi.'MOTOSİKLETLİ KURYELERE 3 KAT İHTİYAÇ DUYULDU'Antalya Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Nihat Özdemir ise koronavirüs nedeniyle motosikletli kuryelere ihtiyacın arttığını anlattı. Kurye talebinin 3 katına çıktığını belirten Özdemir, bu dönemde motosikletli kurye bulmakta zorlandıklarını aktardı. Nihat Özdemir, "Bölgeye hakim olan motosikletli kuryeyi bulmakta zorlandık. Yeni normalleşmede yükümüz biraz hafiflese de yeni tedbirlerle birlikte zor durumda kaldık. Yoğun kurye talebi olduğu için bunları karşılamakta zorlandık. Bizlere destek veren kadın kuryelerimiz de oldu. Standartlar ve kurallara uygun kadınlardan da destek almaya başladık" diye konuştu.'ONLİNE ÖDEME YAPILIRSA TEMASSIZ TESLİMAT SAĞLANIR'

Motosikletli kuryelerin saati 12 liradan çalıştığını belirten Özdemir, "Motoru olmayan kurye saati 12 TL'den, motorlu kurye saati 15 TL'den çalışıyor. Bu zor dönemde tüm Türkiye'deki kuryelerimiz sağlıklı bir şekilde hizmetine devam edip, evlerimize sağlıklı bir şekilde ulaşmak istiyoruz. Bu dönemde müşterilere önemli ricamız siparişleri online ödemeyle yaparlarsa temassız teslimat sağlayıp daha sağlıklı siparişi teslim etmiş oluruz" dedi.


Motosikletli kuryeye talep artınca, kadınlar sahaya indi
Motosikletli kuryeye talep artınca, kadınlar sahaya indi
Motosikletli kuryeye talep artınca, kadınlar sahaya indi
Motosikletli kuryeye talep artınca, kadınlar sahaya indi
Motosikletli kuryeye talep artınca, kadınlar sahaya indi
Motosikletli kuryeye talep artınca, kadınlar sahaya indi
Motosikletli kuryeye talep artınca, kadınlar sahaya indi
Motosikletli kuryeye talep artınca, kadınlar sahaya indi

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Motosikletli kuryeye talep artınca, kadınlar sahaya indi - Son Dakika


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