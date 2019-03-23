Motosikletli Trafik Magandasının Tem'de Tehlikeli Hareketleri
46 dakika önce
Ersan SAN İstanbul DHA - İSTANBUL'da yollarda tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen motosiklet sürücüsü o anları kask kamerasıyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.
Ersan SAN İstanbul DHA
- İSTANBUL'da yollarda tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen motosiklet sürücüsü o anları kask kamerasıyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.
İstanbul'da bir çok yolda kendisi ve diğer sürücüler için tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen motosikletli o anları kask kamerasıyla kaydetti. O görüntülerden biri TEM Otoyolu
Levent mevkii Mahmutbey
İstikametinden. Hızla ilerleyen motosikletli araçların arasından geçerken motosikletinin ön tekerini kaldırıyor. Makaslar atarak ilerleyen sürücünün hızı zaman zaman 150 kilometre hıza ulaşıyor.
Motosikletlinin tehlikeli hareketlerini arkadaşları da görüntülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:33 Kaynak: DHA
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