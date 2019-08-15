Motosikletli trafik polisi şehit oldu

Sancaktepe'de bir trafik polisi, kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu şehit oldu.

Sancaktepe'de bir trafik polisi, kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu şehit oldu.

Trafik polisi Ali Ulaş'ın kullandığı motosiklet, Sancaktepe Anadolu Otoyolu Samandıra Gişeler bağlantı yolunda, çim sulama fıskiyelerinden yola akan su nedeniyle devrildi. Ağır yaralanan Ulaş, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, hastaneye gelerek kaza hakkında bilgi aldı, Ulaş'ın yakınları ile görüştü.

Şehit polis memuru Ali Ulaş için tören düzenleneceği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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