Metrelerce topu sürüp öyle bir şut çekti ki kaleci neye uğradığını şaşırdı

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 16 AVT 668 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Motosikletin devrilmesi sonrası 2 kişi yola savrularak yaralandı. Aynı istikamette giden 16 ANG 568 plakalı otomobil, yerdeki yaralıları fark edemeyerek üzerlerinden geçtikten sonra durdu. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosikletten düştüler, yerde yardım beklerken otomobilin altında kaldılar: 2 ağır yaralı - Son Dakika

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