"Mount & Blade II: Bannerlord" Playstore'da

Türkiye'yi yenilikçi teknolojiler ile buluşturan Türk Telekom, oyunseverlerin nabzını dijital oyun platformu Playstore ile tutuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, dijital oyun platformu Playstore'da heyecan veren yapımları kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor.

Bu doğrultuda, hayranlarının uzun zamandır merakla beklediği "Mount & Blade II: Bannerlord" adlı devam oyununu, Playstore'da erken erişime açıyor. Tamamı Türkçe hazırlanan oyun, Türkiye'de oyuncuların en sevdiği aksiyon yapımlarının başında geliyor.

Strateji temelli RPG (Rol Yapma Oyunu) türündeki Mount & Blade II: Bannerlord ile Orta Çağ döneminde Kalradya kıtasında oyunculara gerçek savaş deneyimi yaşatılıyor. Birliklerini kontrol edebilen oyuncular, eş zamanlı olarak savaşlara katılabiliyor, görevleri yerine getirerek beceriler kazanıyor ve bu yetenekleri geliştirebiliyor.

Türkiye'nin marka aksiyon oyunu

İlk kez 2008'de yayınlanan "Mount & Blade"in devam oyunu "Mount & Blade II: Bannerlord", Türk oyun firması TaleWorlds Entertainment tarafından geliştirildi ve tamamen Türkçe olarak hazırlandı. Erken erişime açılan oyun, geliştirilen grafikleri, detaylı karakter oluşturma ekranı, kale kuşatması, diplomasi mantığı, savaş alanında ordu yönetimi ve gerçekçi savaş mekanikleriyle oyunculardan tam not aldı.

PC ve Mac platformları için 3 binden fazla oyunun, Free to Play paketleri, PlayStation 4 oyunları ile oyuncu ekipmanlarının satışa sunulduğu Playstore'da "Mount & Blade II: Bannerlord" oyununun erken erişime özel satış fiyatı 129 TL olarak belirlendi.

Türk Telekom'un evde internet müşterileri, internet faturasına ek 12 aya varan taksit seçeneğiyle Türk Telekom müşterisi olmayan oyun severler ise kredi kartı veya mobil ödeme seçeneğiyle oyunu satın alabiliyor. Oyuna, "https://www.playstore.com/urun/mount-blade-ii-bannerlord" adresi üzerinden ulaşılabiliyor.