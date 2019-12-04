Son Dakika Haberleri: Mourinho için intikam vakti geldi mi? TEK MAÇ'ta Tottenham, Man Utd deplasmanında...
Son Dakika Spor Mourinho için intikam vakti geldi mi? TEK MAÇ'ta Tottenham, Man Utd deplasmanında... - Son Dakika Spor

Mourinho için intikam vakti geldi mi? TEK MAÇ'ta Tottenham, Man Utd deplasmanında...

6 saat önce

TOTTENHAMYıllardır istediği çıkışı bu yıl da gerçekleştiremeyen Manchester United, son Aston Villa beraberliğiyle 10. sırada kendine yer bulabildi.

Mourinho için intikam vakti geldi mi? TEK MAÇ'ta Tottenham, Man Utd deplasmanında..., System.String[]

MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM


Yıllardır istediği çıkışı bu yıl da gerçekleştiremeyen Manchester United, son Aston Villa beraberliğiyle 10. sırada kendine yer bulabildi.


Son 9 lig maçından 10 puan çıkarabilen Kırmızı Şeytanlar'da TD Solskjaer'in geleceği de tartışılmaya başlandı.


Tottenham ise kötü gidişatın faturasını Pochettino'ya kesmiş ve göreve Moruinho'yu getirmişti.


Yeni hocasıyla ligde çıktığı iki maçtan da 3-2'lik galibiyetle ayrılan Londra ekibi, yakaladığı pozitif havayı bir adım öteye taşıyabilmek için zorlu deplasmandan galip ayrılmak istiyor.


Ayrıca olası bir galibiyet, Manchester United'dan geçtiğimiz yıl kovulan Mourinho'nun karakterine uygun bir intikam şekli de olabilir.


Ev sahibinde bu maç öncesi Pogba ve Matic'in durumu şüpheliyken, deplasman ekibi Tottenham'da ise kaleci Lloris ile forvet Lamela'nın sakatlığı bulunuyor.


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Manchester United ligde 9 maçtır kalesini gole kapatamadı.


Tottenham da aynı şekilde ligde 9 maçtır gol yiyor.

Mourinho göreve geldikten sonra Tottenham, çıktığı 3 maçın 2'sinde 3-2, diğerinde ise 4-2 galip geldi.


Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de bu sezon çıktığı 19 maçın 17'sinin ilk yarısında gol atıldı.


Manchester United'ın ligde şu ana kadar çıktığı 14 maçın 13'ünde ilk yarı gol atıldı.


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Üyeler, bu zorlu Premier Lig mücadelesinde tercihlerini, %44 oynanma oranıyla "Karşılıklı Gol" olacağından yana kullandılar.


Bir diğer öne çıkan bahis ise karşılaşmada 3 gol veya üzeri olacağı yönünde...


2.5 ÜST tercihi, Misli.com üyelerinin karşılaşmanın gollü olacağını beklediğini gösteriyor.


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Mourinho geldikten sonra Tottenham adeta kimlik değiştirdi. Üst üste kazanılan maçlardan sonra takımın kendine olan güveni de arttı. Bunu sahada çok net görüyoruz.


Manchester United ise hala beklenilen seviyede değil. Çok kolay gol yiyorlar.


Bu maçta da goller ön planda olur. Gol Var'ı tercih edebilirsiniz.

Manchester United, Jose Mourinho, Aston Villa, Tottenham, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:25 
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