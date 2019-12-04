Mourinho için intikam vakti geldi mi? TEK MAÇ'ta Tottenham, Man Utd deplasmanında...

MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM



Yıllardır istediği çıkışı bu yıl da gerçekleştiremeyen Manchester United, son Aston Villa beraberliğiyle 10. sırada kendine yer bulabildi.



Son 9 lig maçından 10 puan çıkarabilen Kırmızı Şeytanlar'da TD Solskjaer'in geleceği de tartışılmaya başlandı.



Tottenham ise kötü gidişatın faturasını Pochettino'ya kesmiş ve göreve Moruinho'yu getirmişti.



Yeni hocasıyla ligde çıktığı iki maçtan da 3-2'lik galibiyetle ayrılan Londra ekibi, yakaladığı pozitif havayı bir adım öteye taşıyabilmek için zorlu deplasmandan galip ayrılmak istiyor.



Ayrıca olası bir galibiyet, Manchester United'dan geçtiğimiz yıl kovulan Mourinho'nun karakterine uygun bir intikam şekli de olabilir.



Ev sahibinde bu maç öncesi Pogba ve Matic'in durumu şüpheliyken, deplasman ekibi Tottenham'da ise kaleci Lloris ile forvet Lamela'nın sakatlığı bulunuyor.



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Manchester United ligde 9 maçtır kalesini gole kapatamadı.



Tottenham da aynı şekilde ligde 9 maçtır gol yiyor.

Mourinho göreve geldikten sonra Tottenham, çıktığı 3 maçın 2'sinde 3-2, diğerinde ise 4-2 galip geldi.



Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de bu sezon çıktığı 19 maçın 17'sinin ilk yarısında gol atıldı.



Manchester United'ın ligde şu ana kadar çıktığı 14 maçın 13'ünde ilk yarı gol atıldı.



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YORUMCUSU BERKUK ÜNYAY'IN TERCİHİ...



Mourinho geldikten sonra Tottenham adeta kimlik değiştirdi. Üst üste kazanılan maçlardan sonra takımın kendine olan güveni de arttı. Bunu sahada çok net görüyoruz.



Manchester United ise hala beklenilen seviyede değil. Çok kolay gol yiyorlar.



Bu maçta da goller ön planda olur. Gol Var'ı tercih edebilirsiniz.