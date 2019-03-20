Mozambik'te Ölü Sayısı 200'e Yükseldi
36 dakika önce
Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, Bakanlar Kurulu toplantısında, kasırga nedeniyle ölü sayısının 200'ü aştığını söyledi.
Mozambik
Devlet Başkanı Filipe Nyusi, Bakanlar Kurulu
toplantısında, kasırga nedeniyle ölü sayısının 200'ü aştığını söyledi.
Güneydoğu Afrika
ülkelerinden Mozambik'in Beria şehrini vuran İdea Kasırgası şehrin yüzde 90'ını tahrip etti. Beria şehrinde 500 binden fazla insanın hayatından endişe ediliyor. Ölü sayısının bini aşabileceği düşünülen şehirde yardım kuruluşları, 500 bin insan için endişeli olduklarını bildirdi.
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay
Dernekleri Federasyonu (IFRC) dün yapılan hava değerlendirmesinin ardından Hint Okyanusu'ndaki alçak bir liman kenti olan Beria'daki durumu korkunç olarak tanımlamıştı.
Geçtiğimiz hafta karaya giriş yapan ve komşu ülkeler Malavi
ve Zimbabve'nin içlerine doğru ilerleyen kasırga büyük tahribat izleri bıraktı. Daha önce ölü sayısı 84 olarak açıklanmıştı. - MAPUTO
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:23 Kaynak: İHA
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