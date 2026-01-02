Mozambik'te polis ve milisler arasında çatışma: 8 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mozambik'te polis ve milisler arasında çatışma: 8 ölü

Mozambik\'te polis ve milisler arasında çatışma: 8 ölü
02.01.2026 02:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nampula'da polis ile Naparama kabilesi milisleri arasında çıkan çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti.

Mozambik'in kuzeyindeki Nampula eyaletinde polis ile Naparama kabilesinden yerel milisler arasında çıkan çatışmada 1'i polis 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Nampula eyaleti Hükümet Sözcüsü Placido Pereira, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mogovolas bölgesinde polis ile yerel Naparama kabilesine mensup kişilerden oluşan milis grubu "Naparamas" üyeleri arasında silahlı çatışma çıktığını belirtti.

ÖLENLERDEN 1'İ POLİS MEMURU

Pereira, çatışmada 1'i polis memuru 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 yerel milisin ise gözaltına alındığını söyledi. Polis Sözcüsü Rosa Chauque, yaptığı açıklamada, çatışmanın Naparamas grubuna mensup milislerin polis tarafından korunan bir binaya girmeye çalışması üzerine çıktığını ifade etti. Chauque, polisin kamu düzenini tehdit eden hiçbir duruma müsamaha göstermeyeceğini vurgulayarak, kamu düzeni ve güvenliğine yönelik saldırılara karşı kararlı şekilde hareket etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Cape Town, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mozambik'te polis ve milisler arasında çatışma: 8 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnfial yaratan tufan kehaneti Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı
Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Bulgaristan bugün euroya geçti, gözler direnen diğer ülkelere çevrildi Bulgaristan bugün euroya geçti, gözler direnen diğer ülkelere çevrildi
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat Saat verildi, kar fena bastıracak Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

09:21
Kim Min-jae’den Fenerbahçe’ye kötü haber
Kim Min-jae'den Fenerbahçe'ye kötü haber
09:19
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları
09:11
İran’dan kripto para hamlesi Yaptırımları delmek için harekete geçtiler
İran'dan kripto para hamlesi! Yaptırımları delmek için harekete geçtiler
09:10
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan başladı
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan başladı
08:49
Kar yağışı daha bitmeden yenisi için tarih verildi
Kar yağışı daha bitmeden yenisi için tarih verildi
08:23
3 polisimizi şehit eden DEAŞ’lı terörist ailesini de tehdit etmiş
3 polisimizi şehit eden DEAŞ'lı terörist ailesini de tehdit etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2026 09:30:02. #7.11#
SON DAKİKA: Mozambik'te polis ve milisler arasında çatışma: 8 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.