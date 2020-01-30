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Mozart'ın Mesih oratoryosu memleketi Salzburg'da sanatseverler ile buluştu
20 dakika önce
Dünyaca ünlü besteci Mozart'ın "Der Messias" (Mesih) oratoryosu, sanatçının memleketi Salzburg'da sanatseverler ile buluştu
Dünyaca ünlü besteci Mozart'ın "Der Messias" (Mesih) oratoryosu, sanatçının memleketi Salzburg'da prömiyerini yaptı.
Besteci Wolfgang Amadeus Mozart, Handel'in bestelediği İngilizce Mesih oratoryosunu yaklaşık 50 yıl sonra Almancaya uyarlamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:05
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