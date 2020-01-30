Mozart'ın Mesih oratoryosu memleketi Salzburg'da sanatseverler ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Mozart'ın Mesih oratoryosu memleketi Salzburg'da sanatseverler ile buluştu - Son Dakika Dünya

Mozart'ın Mesih oratoryosu memleketi Salzburg'da sanatseverler ile buluştu

20 dakika önce

Dünyaca ünlü besteci Mozart'ın "Der Messias" (Mesih) oratoryosu, sanatçının memleketi Salzburg'da sanatseverler ile buluştu

Mozart'ın Mesih oratoryosu memleketi Salzburg'da sanatseverler ile buluştu, System.String[]

Dünyaca ünlü besteci Mozart'ın "Der Messias" (Mesih) oratoryosu, sanatçının memleketi Salzburg'da prömiyerini yaptı.


Besteci Wolfgang Amadeus Mozart, Handel'in bestelediği İngilizce Mesih oratoryosunu yaklaşık 50 yıl sonra Almancaya uyarlamıştı.

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Salzburg, Mozart, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:05 
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