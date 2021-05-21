Mrs Harris Goes to Paris Filmi - Son Dakika

Paul Gallico'nun sevilen romanından uyarlanan filmde, 1950'lerin Londra'sında Christian Dior'un haute couture elbisesine aşık olan ve bu uğurda riskli kararlar gelen temizlikçi bir kadının hikayesini konu ediyor.

Yönetmen: Anthony Fabian

Senaryo: Paul Gallico, Carroll Cartwright, Anthony Fabian

Oyuncular: Jason Isaacs, Rose Williams, Lesley Manville, Isabelle Huppert, Alba Baptista, Anna Chancellor, Lucas Bravo, Lambert Wilson, Christian McKay, Roxane Duran, Ellen Thomas, Guilaine Londez, Delroy Atkinson, Ben Addis, Barnabás Réti, Balázs Csémy, Sarah Rickman, Jeremy Wheeler, Vincent Martin, Harry Szovik, Zsolt Páll, Igor Szasz, Philippe Bertin, Dorottya Ilosvai, Bertrand Poncet, Péter Végh, Murányi Panka, Germaine Queen Ottley, Saruul Delgerbayar, Isabella Brett

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Mrs Harris Goes to Paris

Yapımcı Firma: Universal Pictures

Yapım Yılı: 2022

Yapım Ülkesi: İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 25.02.2022

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