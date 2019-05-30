Son Dakika Haberleri: MS Derneği ve Eczacıbaşı İlaç Pazarlama'dan "objektifiMSensin"
Son Dakika Güncel Haber

MS Derneği ve Eczacıbaşı İlaç Pazarlama'dan "objektifiMSensin"

43 dakika önce

Türkiye Multipl Skleroz (MS) Derneği ve Eczacıbaşı İlaç Pazarlama iş birliği ile MS hastalığına dikkati çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak, hastaların hayatlarını kolaylaştırmak hedefiyle hayata geçirilen "objektifiMSensin" projesi tanıtıldı.

MS Derneği ve Eczacıbaşı İlaç Pazarlama'dan
Türkiye Multipl Skleroz (MS) Derneği ve Eczacıbaşı İlaç Pazarlama iş birliği ile MS hastalığına dikkati çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak, hastaların hayatlarını kolaylaştırmak hedefiyle hayata geçirilen "objektifiMSensin" projesi tanıtıldı.
Eczacıbaşı açıklamasına göre, son yılların en önemli hastalıklarından biri olan MS ile ilgili farkındalık yaratmak ve toplumu hastalık konusunda bilinçlendirmek adına Eczacıbaşı İlaç Pazarlama ile iş birliği yaparak hayata geçirdiği "objektifiMSensin" projesinin basın toplantısı İstanbul Modern'de gerçekleştirdi.
MS hastalarının aktif olarak dahil oldukları "objektifiMSensin" projesinde hastalar, İstanbul Modern'de gerçekleştirilen resim, desen ve heykel atölyelerinde yaratıcılıklarını ortaya koyarken, fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut ile yapılan aktivitelerde ise kendi dünyalarının yansıması olan fotoğraflar çektiler.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:03 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avukatın etek boyuna karışan hakim gelen tepki sonrası sakalını kesti Patrondan çalışanlarına "ayağa kalkmadın" dayağı! 3 yaşındaki kız çocuğuna ilaç dayağı kamerada Bu kadar da olmaz! Dün hakim etek boyuna karıştı, bugün patron işçisini dövdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 15:46:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MS Derneği ve Eczacıbaşı İlaç Pazarlama'dan "objektifiMSensin"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]