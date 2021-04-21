Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/ YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızdan teröristlere geçit yok. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika