Son dakika haberi: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/ YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızdan teröristlere geçit yok. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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