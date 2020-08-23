MSB'den Giresun'da helikopterle kurtarma fotoğrafları paylaşımı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterin arama- kurtarma faaliyetlerine destek için Giresun'da görevlendirildiği açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir adet helikopter arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun'da görevlendirilmiştir. Selde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm Giresunlu hemşehrilerimize geçmiş olsun" denildi.Paylaşımda ayrıca helikopter ile kurtarma çalışmasına ilişkin fotoğraflar yer aldı.