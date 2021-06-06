Hatay Narlıca'da traktör römorkunda ele geçirilen 3 bin 754 saka kuşu doğaya bırakıldı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'ın Narlıca ilçesinde, yurda kaçak yolla sokulmaya çalışılan 3 bin 754 saka kuşunun kurtarılarak, doğaya bırakıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız sevimli dostlarımızın da güvenliğini sağlıyor. Tarım amacıyla Hatay/Narlıca hududuna gelen traktörün römorkunda 3 bin 754 Saka türü kuş tespit edildi. Türü koruma altında olan Saka kuşları kurtarılarak doğaya bırakılırken, ilgili 3 şahıs gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.