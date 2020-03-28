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MSB: "Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör...
6 saat önce
MSB: "Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: " Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 09:03 Kaynak: İHA
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