Kilis'teki hudut birliğinde görevli asker şehit oldu - Son Dakika

Kilis'teki hudut birliğinde görevli Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç. şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale esnasında hudut birliğimizde görevli Piyade Uzman. Çavuş Savaş Dinç yaralanarak Kilis Devlet Hastanesine sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Bakan Akar'dan taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Savaş Dinç için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.