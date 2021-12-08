MSB, NEXUS ACE görevinden görüntü paylaştı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçakların NEXUS ACE görevinden görüntü paylaştı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, NEXUS ACE görevinden görüntülere yer verildi. Açıklamada, "NEXUS ACE; muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir. NATO usullerine göre eğitim uçuşu planlanır ve görevler esnasında hem Türk hava sahası hem de Ege, Akdeniz ve Karadeniz uluslararası hava sahaları kullanılarak uçuşlar yapılır" denildi.