MSB tarafından basın bilgilendirme toplantısı yapıldı Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir haftada 4 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu, Suriye Harekat Alanları'nda imha edilen tünel uzunluğunun 753 kilometreye ulaştığını bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Armoni Mızıkası Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Armoni Mızıkası Komutanlığının, Türkiye'nin en eski ve en köklü çok sesli müzik kurumu olduğunu hatırlatan Aktürk, 1826'da İstanbul'da "Muzika-i Hümayun" adıyla temelleri atılan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri müzik geleneğini çağdaş yorumlarla yaşatan kurumun, yurt içi ve yurt dışında katıldığı tören, festival ve müzikal etkinliklerde Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini söyledi.

Aktürk, devletin bekası ve milletin huzuru için gerçekleştirilen görev ve faaliyetlere büyük bir şevk ve gayretle devam edildiğini belirterek, şunları anlattı:

"Savunma ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir haftada 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Suriye Harekat Alanları'nda imha edilen tünel uzunluğu 753 kilometreye ulaşmıştır."

"Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 173 şahıs yakalandı"

Hudutlarda 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede güvenliğin tesis edildiğini vurgulayan Aktürk, "Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 173 şahıs yakalanmış, 876 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 519, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 4 bin 404 olmuştur." ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, Türkiye'nin sadece coğrafi değil, stratejik olarak da etki alanını giderek genişletmeye, karmaşık güvenlik denkleminde bölgesel caydırıcılığını güçlendirmeye, güvenliği için tehdit nerede doğuyorsa, orada tedbir almaya, sahada ve diplomatik düzlemde aktif ve ön alıcı savunma politikası sürdürmeye, ittifaklarını, teknolojik derinliğini ve bölgesel ağırlığını da yeniden tanımlamaya, yüksek teknolojili, bağımsız, etkin ve caydırıcı bir savunma sistemi tesis etmeye azim ve kararlıkla devam ettiğini söyledi.

Türk askerinin Kore Savaşı'nda elde ettiği zaferin 75'inci yıl dönümünde aziz şehitleri ve ebediyete irtihal eden kahraman gazileri bir kez daha rahmet ve minnetle yad etiğini belirten Aktürk, "Yine, '29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü' dolayısıyla Batı Trakya Türkü soydaşlarımızın haklı mücadelelerinde daima yanlarında olduğumuzu vurguluyor, mücadelenin öncü ismi Dr. Sadık Ahmet'i rahmet ve saygıyla anıyoruz." ifadesini kullandı.

Eğitim ve tatbikat faaliyetleri

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın, ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de kesintisiz şekilde devam ettirdiğinin altını çizerek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda, birleşik ve müşterek fiili atışlı tatbikat olarak birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe imkan ve kabiliyetlerini denemek, eğitim seviyelerini geliştirmek amacıyla 29 Ocak-13 Şubat tarihleri arasında Kars'ta Kış-2026 Tatbikatı icra edilmekte, 26 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Dynamic Front Atış Destek Koordinasyon Tatbikatı'na katılım sağlanmaktadır. Söz konusu tatbikatın, Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası 5 Şubat'a kadar Romanya'da devam edecek, Fiili Atışlı/Atışsız Arazi Safhası ise 6-9 Şubat tarihleri arasında Almanya, Romanya, Polonya ve İspanya'da eş zamanlı olarak icra edilecektir. 1-5 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan'da Zafer Mızrakları Tatbikatı ile, 2-13 Şubat tarihleri arasında Almanya'da Dynamic Mirage-2026 Tatbikatı'na katılım sağlanması planlanmaktadır."

Türkiye-İspanya Deniz Kuvvetleri İşbirliği Toplantısı'nın 2-5 Şubat tarihleri arasında İspanya'da yapılacağını belirten Aktürk, "Hava Kuvvetlerimizin faaliyetleri kapsamında, 26 Ocak'ta, muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Batı Karadeniz'de eğitim uçuşu yapılmıştır. Bugün NATO kapsamında Polonya-Litvanya hava sahasında yüksek öncelikli hedeflerin tespiti maksadıyla icra edilecek eğitim faaliyetine tanker uçağımız ile katılım sağlanacaktır." bilgisini verdi.

Savunma sanayi

Aktürk, MSB'ye bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda inşa edilen Pakistan MİLGEM projesinin ikinci gemisi olan Khaibar'ın 23 Ocak'ta başlayan operasyonel hazırlık eğitimlerinin Türkiye'de devam ettiğini söyledi.

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlanan takvime uygun olarak devam ettiğini belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 'Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı' başvurusu bugün tamamlanacaktır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sahip olduğu güçlü imkan-kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle her türlü tehdit ve tehlikeyi yok etmeye, ülkemizin güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenerek üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam edecektir."

