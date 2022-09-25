MSB: TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi

25.09.2022 14:02
MSB: TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.


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Kaynak: DHA

Gara, PKK, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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