Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Irak 'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA

Gara, PKK, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB: TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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