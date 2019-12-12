MSB: "Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 15'inci kara devriyesi; Rasulayn-Kamışlı sektöründe, her iki taraftan dörder araç ile 6 kilometre derinlikte ve 48 kilometre uzunluğundaki güzergahta planlandığı gibi tamamlandı." - ANKARA