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MSB: "Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 15'inci kara devriyesi;...
6 saat önce
MSB: "Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 15'inci kara devriyesi; Rasulayn-Kamışlı sektöründe, her iki taraftan dörder araç ile 6 kilometre derinlikte ve 48 kilometre uzunluğundaki güzergahta planlandığı gibi tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:39 Kaynak: İHA
MSB: "Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 15'inci kara devriyesi; Rasulayn-Kamışlı sektöründe, her iki taraftan dörder araç ile 6 kilometre derinlikte ve 48 kilometre uzunluğundaki güzergahta planlandığı gibi tamamlandı." - ANKARA
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