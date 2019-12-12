MSB: "Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 15'inci kara devriyesi;... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 15'inci kara devriyesi;... - Son Dakika

MSB: "Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 15'inci kara devriyesi;...

6 saat önce

MSB: "Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 15'inci kara devriyesi; Rasulayn-Kamışlı sektöründe, her iki taraftan dörder araç ile 6 kilometre derinlikte ve 48 kilometre uzunluğundaki güzergahta planlandığı gibi tamamlandı.

MSB:

MSB: "Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 15'inci kara devriyesi; Rasulayn-Kamışlı sektöründe, her iki taraftan dörder araç ile 6 kilometre derinlikte ve 48 kilometre uzunluğundaki güzergahta planlandığı gibi tamamlandı." - ANKARA

Fırat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:39 Kaynak: İHA
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