MSB: 'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' başarıyla tamamlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı'nın dost ve müttefik ülkelerin askeri birliklerinin katılımıyla başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' 16-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında dost ve müttefik ülke askeri birlik ve unsurların katılımıyla 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/ Konya'da başarıyla tamamlandı" denildi.