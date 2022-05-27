MSB: 'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' başarıyla tamamlandı - Son Dakika
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MSB: 'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' başarıyla tamamlandı

27.05.2022 14:01
MSB: 'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' başarıyla tamamlandı

MSB: 'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' başarıyla tamamlandıMİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı'nın dost ve müttefik ülkelerin askeri birliklerinin katılımıyla başarıyla tamamlandığını duyurdu.

MSB: 'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' başarıyla tamamlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı'nın dost ve müttefik ülkelerin askeri birliklerinin katılımıyla başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' 16-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında dost ve müttefik ülke askeri birlik ve unsurların katılımıyla 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/ Konya'da başarıyla tamamlandı" denildi.

MSB: 'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' başarıyla tamamlandı
MSB: 'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' başarıyla tamamlandı
MSB: 'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' başarıyla tamamlandı
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MSB: 'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' başarıyla tamamlandı - Son Dakika
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