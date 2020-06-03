Muş Alparslan Üniversitesi'nde (MŞÜ) "İnsansız Hava Aracı (İHA) Teknolojisi ve Operasyonları Programı" açıldı.

MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulundaki "İnsansız Hava Araçları ve Teknolojisi ve Operasyonları Programı"nın ülke genelinde sadece 3 üniversitede açıldığını belirtti.

İHA teknolojisi açısından Türkiye'nin bölgenin süper gücü konumuna gelme arifesinde olduğunu aktaran Polat, şunları söyledi:

"İnsansız hava araçlarının askeri alanda, sağlık alanında, tarım alanında, arama kurtarma faaliyetlerinde, sinema sektöründe ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Burada okuyan gençlerimiz mezun oldukları zaman istihdam açısından herhangi bir sorun yaşamayacaklar. Türkiye bölgedeki büyümesine paralel bir şekilde sadece ülke içerisinde değil hem Ortadoğu'da hem Kuzey Afrika'da hem Ukrayna'da dünyanın farklı bölgelerinde pek çok operasyonlara imza atıyor. Bu operasyonlarda insansız hava araçlarını kullanıyor. Biz burada ülkemizin gençlerini gelecek vaat eden mesleklere yönlendirme açısından bir boşluk olduğunu gördük ve bu alana yatırım yapmanın önemli olacağını düşündük. Bu vesileyle de YÖK'e müracaat ettik. Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç'a çok teşekkür ediyorum"