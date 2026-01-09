MTSO Başkanı'ndan Gazetecilere Kutlama Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

MTSO Başkanı'ndan Gazetecilere Kutlama Mesajı

MTSO Başkanı\'ndan Gazetecilere Kutlama Mesajı
09.01.2026 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 10 Ocak'ı kutlayarak gazetecilerin fedakarlığını vurguladı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Toplumun doğru haber alma hakkını temin etmek ve kamuoyunu gerçeğe ulaştırmak amacıyla fedakarca çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Başkan Sadıkoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Gazetecilik fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor bir meslektir. Zamana karşı ve stres altında mesleklerini icra eden basın mensuplarımız, düzenli bir mesaisi olmadan, doğru haberi vatandaşa ulaştırmak için büyük gayret sarf etmekte ve bu anlamda kamusal bir görevi de yerine getirmektedirler. Özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız asrın felaketinden bu yana geçen 35 ayda üstün gayret göstererek şehrimizin sesini tüm dünyaya duyuran basın mensuplarına müteşekkiriz. Demokrasimizin en önemli unsuru, toplumun aynası olan basınımızın çalışma şartlarının iyileştirilmesi, tüm teknik imkan ve donanıma kavuşması ülkemizin her anlamda gelişmesine katkıda bulunacaktır. Bu doğrultuda şehrimiz ve ülkemiz ekonomisinin büyümesi hedefiyle yürütmekte olduğumuz çalışma ve projelerin geniş kitlelere duyurulmasını sağlayan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Demokratik, ahlaki ve toplumsal sorumluluk bilinciyle mesleğini ifa eden, toplumun doğru haber alma hakkını temin etmek ve kamuoyunu gerçeğe ulaştırmak amacıyla fedakarca çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Medya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MTSO Başkanı'ndan Gazetecilere Kutlama Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
’’Mezar taşınıza ne yazılacak’’ sorusuna Totti’den bomba yanıt ''Mezar taşınıza ne yazılacak?'' sorusuna Totti'den bomba yanıt
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı Deprem olursa 6 saniyede göçebilir Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı Dehşet anları kameralarda Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı! Dehşet anları kameralarda
Mert Günok resmen Fenerbahçe’de Mert Günok resmen Fenerbahçe'de

14:40
Fenerbahçe’den Sörloth için yeni hamle
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
14:33
Veyis Ateş’ten “Beni uyuşturucuya o alıştırdı“ diyen Mehmet Akif Ersoy’a cevap
Veyis Ateş'ten "Beni uyuşturucuya o alıştırdı" diyen Mehmet Akif Ersoy'a cevap
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 15:17:44. #7.11#
SON DAKİKA: MTSO Başkanı'ndan Gazetecilere Kutlama Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.