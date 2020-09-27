MTÜ'den "Kovid-19 Pandemisi ve Aşı Süreci" konulu e-panel - Son Dakika

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) tarafından "Kovid-19 Pandemisi ve Aşı Süreci İçin Güncel Yaklaşımlar" konulu e-panel düzenlenecek.

MTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'un moderatörlüğünde gerçekleşecek olan panele konuşmacı olarak Avrupa Klinik Kimya ve Tıbbi Laboratuvarlar Federasyonu (EFLM) Başkanı Prof. Dr. Tomris Özben ile Dr. Öğr. Üyesi Şirvan Elmas Dal, Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Akbulut ve Dr. Öğretim Üyesi Ayten Gündüz katılacak.

E-panel MTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi sistemi üzerinden 30 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak ve üniversitenin kurumsal sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak.

Panelde Kovid-19 pandemisine yönelik aşı çalışmaları konusundaki güncel çalışmalar uluslararası laboratuvar tıbbı açısından değerlendirilecek.