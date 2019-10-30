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Son Dakika Güncel Muavinin dikkati faciayı önledi

Muavinin dikkati faciayı önledi

1 saat önce

Artvin'in Hopa ilçesinde bir yolcu otobüsü alev alarak yandı.

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Artvin'in Hopa ilçesinde bir yolcu otobüsü alev alarak yandı. Araçta bulunan iki şoför ve 3 yolcu, muavinin dikkati sayesinde yanmaktan son anda kurtuldu.

Olay, Hopa ilçesi Sundura Mahallesi'nde sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.K. yönetimindeki 34 BK 4981 plakalı otobüs, Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünde yolcu indirmek için durdu. Bu esnada muavin B.Y. arabadan bir koku geldiğini fark etti ve araç hızla yanmaya başladı. Muavinin dikkati sayesinde araçta bulunan şoförler F.K. ve Ş.A. ile 3 yolcu hızla otobüsten indi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(Mustafa Özyanık/İHA)

Artvin, Hopa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:45 Kaynak: İHA
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