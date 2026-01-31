Mübadelenin 103. Yıl Dönümünde Anıtkabir Ziyareti - Son Dakika
Mübadelenin 103. Yıl Dönümünde Anıtkabir Ziyareti

Mübadelenin 103. Yıl Dönümünde Anıtkabir Ziyareti
31.01.2026 19:38
Samsun Balkan Türkleri Derneği, mübadele yıl dönümünde Anıtkabir'de resmi tören düzenledi.

Samsun Balkan Türkleri Derneği, nüfus mübadelesinin 103. yıl dönümünde Ankara'da resmi tören gerçekleştirdi. Samsun'dan gelen mübadillerin yoğun katılımıyla Anıtkabir'de gerçekleşen törende mübadelenin taşıdığı anlama dikkat çekildi.

Samsun Balkan Türkleri Derneği, 1923 yılında başlayan Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nin 103. yıl dönümünü anlamlı bir ziyaretle taçlandırdı. Samsun'dan yola çıkan çok sayıda mübadil torunu, sabahın erken saatlerinde Anıtkabir'de bir araya geldi.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği resmi tören, Aslanlı Yol'da yürüyüşle başladı. Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Tuğral başkanlığındaki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Adem Tuğral, deftere yazdığı metinde mübadelenin tarihi ve manevi değerine vurgu yaptı. Mübadillerin Türkiye Cumhuriyeti'ne olan bağlılığını ve Atatürk'e olan vefasını dile getirdi. Tuğral, "Aynı köklerden, aynı coğrafyadan gelmenin gururunu asırlara sığdıramadığımız büyük Atam. 103 yıl önce senin doğup büyüdüğün ata topraklarımızdan ana yurda dönmüş olan mübadil torunları olarak, atalarımızın mirası ve sana olan sevgimizi ilelebet gönlümüzde yaşatacağız. Senin hemşehrin olmanın gururuyla yüzyıllar boyunca seni anlamaya, anlatmaya devam edeceğiz. Mübadil torunları ecdadını, ata topraklarını ve toprakların en güzel yadigarı olarak seni asla unutmayacaktır. Aziz ruhun şad olsun. Büyük atam emanetin, emanetimizdir" dedi.

Törenin ardından mübadiller, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirirken, Samsunlu vatandaşların Ankara'da düzenlediği törene çevredekiler de alkışlarla destek verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Balkan Türkleri, Anıtkabir, Samsun, Kültür, Tören, Yerel, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.