Mübadil Türküler Konseri Huzurevinde Duygusal Anlar Yaşattı

10.02.2026 13:11
Edirne huzurevinde düzenlenen mübadil türküler konseri, sakinlere geçmişi hatırlattı.

Edirne huzurevinde düzenlenen "Mübadil Türküler Konseri", özellikle huzurevinde yaşayan mübadil sakinleri duygulandırdı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Türk Halk Müziği Topluluğu, ilk konserini Edirne huzurevinde gerçekleştirdi.

Şef Emre Çam yönetimindeki orkestra ve koro, "Bülbülüm altın kafeste", "Yeni Cami avlusunda", "Bir fırtına tuttu bizi", "Göçmen kızı" gibi türküleri seslendirdi.

Konserde huzurevi sakinleri de türkülere eşlik etti.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Müdürü Harun Tohumcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, huzurevi sakinlerinin düzenlenen organizasyonlarla kış ayını dolu dolu geçirdiğini söyledi.

Türkülerin yaşlıları geçmişe götürdüğünü ifade eden Tohumcu, "Huzurevinde yaşayan 10 mübadil büyüğümüz de var. Tüm büyüklerimizin bu türkülerle güzel vakit geçirmesini istedik." dedi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, kentin ticaretine sundukları katkının yanı sıra kültürel ve sanatsal alanlarda da çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

"Türküler bize çocukluk zamanımızı hatırlattı"

Huzurevi sakinlerinden mübadil 70 yaşındaki Fethi Mehmetoğlu, konserde seslendirilen türkülerin Yunanistan'daki eski günlerini hatırlattığını söyledi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden 65 yaşındaki Adem Boşnak ise konseri çok beğendiğini belirterek, "Türküler bize çocukluk zamanımızı hatırlattı. O günleri özlüyoruz. Çok güzel bir konser oldu, teşekkür ederiz." diye konuştu.

Bulgaristan göçmeni 80 yaşındaki Saliha Işık da türkülerin merhum anne ve babasını hatırlattığını belirterek gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: AA

