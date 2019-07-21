Mübadillerin unutulan lezzetlerini günümüze taşıyorlar

Samsun Balkan Türkleri Kültür Dayanışma ve Haberleşme Derneğince düzenlenen etkinlik ile mübadillerin asırlık lezzetleri günümüz mutfaklarına taşıyor.

Samsun Balkan Türkleri Kültür Dayanışma ve Haberleşme Derneğince düzenlenen etkinlik ile mübadillerin asırlık lezzetleri günümüz mutfaklarına taşıyor.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Geçmişe Açılan Pencere Projesi" kapsamında gerçekleştirilen mübadil lezzetler etkinliği ile farklı mübadil köylerinde yöresel yemeklerin tanıtımı yapılıyor.

Dernek Başkanı Uğur Burak Özata, mübadillerin Balkanlar'dan gelen köklü kültürel öğelerinin yanında zengin mutfak geleneklerinin de Anadolu'daki kültürel zenginliğin artmasına önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Özata, proje ile unutulmaya yüz tutmuş mübadil lezzetleri, günümüz mutfaklarına taşımayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerine işaret ederek, "Mübadil annelerimizin tarifleri ile Hacıismail ve Devgeriş mahallelerimizde gerçekleşen etkinliklerimizin ardından, proje iştirakçileri olan mübadil mahallelerimizden Karaperçin, İlyasköy, Aşağıçinik, Çırakman, Çandır ve Taflan'da aynı şekilde farklı lezzetleri ortaya koyan çalışmalarımız devam edecek. Her mahallemizde farklı yemeklerin ve lezzetlerin yapımı ile devam eden projemiz sonunda malzemelerin, tariflerin ve yapılışlarının açık bir şekilde anlatılacağı yemek kitabımızı da Türk mutfağına kazandırmış olacağız." dedi.

Proje Koordinatörü Sevda Tanyıldız da göçmen yemeklerinin çok geniş bir yelpazeye sahip olması nedeniyle Samsun ve ilçelerinde yerleşik mübadil halkın yaptığı yemeklerle sınırlandırdıklarını aktardı.

Mübadil köylerde bu kapsamda saha çalışmaları yaptıklarını belirten Tanyıldız, şöyle konuştu:

"Araştırmalar sonucunda yaklaşık 45 özgün tarifi ortaya koyduk. Bu lezzetleri özellikle seçilen eski köy evlerinde yıllardır kullanılmayan köy fırınlarını temizleyip yakarak hayata geçirdik. Karma, gavma, asma pidesi, balıcak yemeği, düğün çorbası, kulaka, etli kazan pilavı, köy ekmeği, dırvana ayranı, sütlü irmik helvasını bu etkinliklerde uygulamalı olarak yaptık. Önümüzdeki günlerde yine farklı lezzetleri farklı mahallelerimizde yapmaya devam edeceğiz."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Meteoroloji'den 9 il için kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor

Genç kızın darp ve şantajla suçladığı eski sevgilisi, intihar etti

İYİ Parti'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e bakanlık teklifi" iddiasına yanıt

Bahçeli'den Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD'ye tepki: Yanına kar kalmayacak