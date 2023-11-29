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Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika

Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası 8 karşılaşmaya sahne oldu. İşte gecenin sonuçları...

Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi\'nde gecenin sonuçları
29.11.2023 - 01:13,  Güncelleme: 01:46
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Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası, futbolseverlere heyecan dolu maçlar sundu. İşte gecenin sonuçları...

E GRUBU

E Grubu 5. hafta maçlarında Atletico Madrid Feyenoord'u deplasmanda 3-1, Lazio sahasında Celtic'i 2-0 yendi.

Mücadeleler nefes kesti! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

F GRUBU

F Grubu'nda Borussia Dortmund Milan'ı 3-1 yenerken PSG ile Newcastle United 1-1 berabere kaldı.

Mücadeleler nefes kesti! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

G GRUBU

G Grubu'nda ise Manchester City ilk yarısında 2-0 geriye düştüğü maçta RB Leipzig'i 3-2 yendi. Young Boys ise evinde ağırladığı Kızılyıldız'ı 2-0 mağlup etti.

Mücadeleler nefes kesti! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

H GRUBU

H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Shakhtar Donetsk evinde konuk ettiği Antwerp'i 1-0 mağlup etti ve gruptan çıkma ümitlerini son maça taşıdı. Barcelona ise evinde konuk ettiği Porto'yu 2-1 yendi.

Mücadeleler nefes kesti! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'ndegruptan çıkmayı garantileyen takımlar;

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika
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