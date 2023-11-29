Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi\'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası, futbolseverlere heyecan dolu maçlar sundu. İşte gecenin sonuçları...

E GRUBU

E Grubu 5. hafta maçlarında Atletico Madrid Feyenoord'u deplasmanda 3-1, Lazio sahasında Celtic'i 2-0 yendi.

F GRUBU

F Grubu'nda Borussia Dortmund Milan'ı 3-1 yenerken PSG ile Newcastle United 1-1 berabere kaldı.

G GRUBU

G Grubu'nda ise Manchester City ilk yarısında 2-0 geriye düştüğü maçta RB Leipzig'i 3-2 yendi. Young Boys ise evinde ağırladığı Kızılyıldız'ı 2-0 mağlup etti.

H GRUBU

H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Shakhtar Donetsk evinde konuk ettiği Antwerp'i 1-0 mağlup etti ve gruptan çıkma ümitlerini son maça taşıdı. Barcelona ise evinde konuk ettiği Porto'yu 2-1 yendi.

Şampiyonlar Ligi'ndegruptan çıkmayı garantileyen takımlar;