"Mucize 2: Aşk"ın Diyarbakır galası yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Mucize 2: Aşk'ın Diyarbakır galası yapıldı - Son Dakika

"Mucize 2: Aşk"ın Diyarbakır galası yapıldı

6 saat önce

Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği "Mucize" serisinin devam filmi "Mucize 2: Aşk"ın Diyarbakır galası yapıldı.

Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği "Mucize" serisinin devam filmi "Mucize 2: Aşk"ın Diyarbakır galası yapıldı.

Kentte bir alışveriş merkezinde yapılan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği galaya, Kırmızıgül'ün yanı sıra filmin oyuncularından Mert Turak, Ali Sürmeli, Biran Damla Yılmaz, Metin Yıldız ve Zekeriya Karakaş katıldı.

Gösterim öncesi halkla buluşan oyuncular, filme ve kendilerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını aktardı. Söyleşi sırasında bazı hayranları da sahneye çıkarak Kırmızıgül'e sarılmak istedi.

Film gösterimi öncesinde basın mensuplarıyla da buluşan Kırmızıgül, kendisine gösterilen sevgiden ve 4 yıl aradan sonra Diyarbakır'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Filmde yer alan oyunculara ve teknik kadroya teşekkür eden Kırmızıgül, "Diyarbakır'ı çok gelişmiş gördüm, şehir yayılmış, yeni binalar, çevre düzenlemesiyle çok güzel. Benim çocukluğumda büyüdüğüm Diyarbakır sokakları çok değişmiş. Tabii dünya değişiyor, Diyarbakır da değişmiş. Ama insanların yüzündeki o tebessüm, gülümseyen yüzler değişmemiş." diye konuştu.

Kırmızıgül, "İnsanların hayatında aileden sonra öğretmenler geliyor ve bu nedenle de film hem engellilere hem de öğretmenlere adandı." dedi.

Filmin başarısında oyuncuların ve ekibin büyük önemi olduğunu belirten Kırmızıgül, filmde 7 bine yakın yardımcı oyuncunun rol aldığını aktardı.

Filmde "Mizgin" karakteriyle seyirci karşısına çıkan Biran Damla Yılmaz ise gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını belirterek, "Burası bambaşka bir yer. İlk defa buraya geldim ve çok merak ediyordum. Buradaki ilgi bambaşka. Burayı asla unutamayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra, filmin gösterileceği salonları gezen Kırmızıgül ve ekibi, vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

Mucize 2: Aşk ın Diyarbakır galası yapıldı

Mahsun Kırmızıgül, Diyarbakır, Mucize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:55 Kaynak: AA
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