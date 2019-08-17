Mucizeler koğuşu
1 saat önce
11 Ekim'de vizyona girecek olan, İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Ferit Kaya, Doğukan Polat ve Serhan Onat'ın farklı suçlardan yatan mahkumları canlandırdığı filmin koğuş sahneleri, hazırlanan özel platoda çekildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:42
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