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Mucizeler koğuşu

1 saat önce

11 Ekim'de vizyona girecek olan, İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Ferit Kaya, Doğukan Polat ve Serhan Onat'ın farklı suçlardan yatan mahkumları canlandırdığı filmin koğuş sahneleri, hazırlanan özel platoda çekildi.

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11 Ekim'de vizyona girecek olan, İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Ferit Kaya, Doğukan Polat ve Serhan Onat'ın farklı suçlardan yatan mahkumları canlandırdığı filmin koğuş sahneleri, hazırlanan özel platoda çekildi.
Yıldıray Şahinler, İlker Aksum, Ferit Kaya, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:42 
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